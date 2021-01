Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eich - Vater ohne Führererschein mit Alkohol und Drogen am Steuer

Worms (ots)

Wegen Trunkenheit ist gestern ein 39-jähriger Mann in Eich aus dem Verkehr gezogen worden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der Fahrzeugführer um 13 Uhr in der Osthofener Straße gestoppt. Sein 8-jähriger Sohn saß auf dem Beifahrersitz. Da die Beamten beim Fahrer eine Alkoholfahne feststellten, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Das Messgerät zeigte 1,68 Promille, weswegen die Weiterfahrt unterbunden wurde. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für zurückliegenden Drogenkonsum. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen, denn er war gar nicht im Besitz eines solchen. Der Autoschlüssel wurde an die nüchterne Ehefrau übergeben, während der nunmehr Beschuldigte die Polizeikräfte zum Zweck einer Blutprobenentnahme zur Dienststelle begleiten musste. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eingeleitet.

