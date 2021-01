Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verstoß gegen Ausgangsbeschränkung und ohne Fahrerlaubnis

Worms (ots)

Nach dem Besuch eines Freundes in Worms begibt sich ein 43-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis fußläufig zu seinem in der Stadt geparkten PKW und will nach Hause fahren. Seine Fahrt endet bereits in der Arndtstraße, als er gegen 22 Uhr in einer Polizeikontrolle angehalten wird. Neben dem Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre ab 21:00 Uhr wird weiter festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Autoschlüssel sichergestellt.

