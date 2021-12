Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 281221-1052: Reifen in der Königsberger Straße zerstochen

Wipperfürth (ots)

Zwei unbekannte Männer zerstachen in der Nacht von Montag auf Dienstag (28. Dezember) jeweils einen Reifen an zwei in der Königsberger Straße geparkten Fahrzeugen. Ein Zeuge parkte gegen Mitternacht seinen Wagen in der Straße, als er ein Zischen hörte. Im Außenspiegel sah er, wie zwei Männer neben einem Peugeot 307 und einem VW Golf knieten und sich an den Reifen zu schaffen machten. Als der Zeuge ausstieg, flüchteten die Täter. Die Männer waren etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer war circa 190 cm groß; der Zweite war etwa 170 bis 180 cm groß. Ein Täter trug schwarze Kleidung, während der andere mit einer jeansfarbenen Jacke mit weißer Kapuze bekleidet war. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

