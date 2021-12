Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291221-1054: Altkleidercontainer in Brand gesteckt

Gummersbach (ots)

Ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes stehender Altkleidercontainer stand am Dienstag (28. Dezember) in Flammen. Gegen 17.40 Uhr meldete eine unbekannte Person den Brand des Containers auf der Straße "Im Tal". Die Feuerwehr löschte den Brand. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

