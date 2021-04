Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280421-298: Fußmattenreinigungsgerät aufgebrochen

Wiehl (ots)

Dienstagnacht (27. April) haben zwei unbekannte Männer ein Fußmattenreinigungsgerät einer Waschanlage an der Straße "Am Verkehrskreuz" aufgebrochen und das Münzgeld daraus gestohlen. Auf der Videoüberwachung ist zu sehen, wie zwei Männer um 4:35 Uhr zunächst an einem geparkten schwarzen VW Polo standen. Einer der Männer hebelte dann den Automaten auf und nahm das Münzgeld raus. Ermittlungen ergaben, dass das auf der Aufzeichnung erkennbare Kennzeichen nicht zu dem VW Polo gehört. Der Täter wird wie folgt beschrieben: dunkle Mütze, dunkle Jacke, dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. Sein Begleiter trug einen Bart, eine dunkle Jacke mit Reflektoren und eine helle Hose sowie helle Schuhe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

