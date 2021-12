Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 301221-1057: Unfallflüchtige ermittelt - Führerschein beschlagnahmt

Bergneustadt (ots)

Ihren Führerschein ist eine 69-jährige Bergneustädterin seit Mittwoch (29. Dezember) erstmal los. Nach bisherigen Ermittlungen hatte sie um 13:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Stadionstraße in Bergneustadt einen geparkten Jaguar beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von geschätzt 6000 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen informierten die Polizei, die daraufhin an der Halteranschrift des flüchtigen Wagens ermittelte. Dort trafen die Beamten auf die 69-Jährige. Ihr Auto wies frische Unfallspuren auf. Die Polizisten beschlagnahmten ihren Führerschein, sicherten die Spuren und fertigten eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell