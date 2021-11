Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Michelfeld: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 63-jähriger Busfahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr die L1046 von Gnadental kommend. Hierbei kam er vermutlich in Folge eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt nicht mit Fahrgästen besetzt. Der 63-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn halbseitig bis 09 Uhr gesperrt werden.

Bühlertann: Moped-Fahrer gestürzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 13:30 Uhr wollte ein 16-jähriger Moped-Fahrer von der Kellerstraße in die Moosbachstraße abbiegen. Dabei kam er alleinbeteiligt zum Sturz. Durch den Sturz wurde der junge Mann schwer verletzt und musste im Anschluss in eine Klinik gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Kurzzeitig wurde zur Versorgung des gestürzten Fahrers auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell