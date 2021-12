Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 311221-1055: Keine Beute bei Einbruch in Schule

Nümbrecht (ots)

Bei einem Einbruch in das Gymnasium an der Mateh-Yehuda-Straße haben die Täter zwar keine Beute gemacht, aber einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro verursacht. Zwischen 16.00 Uhr am Mittwoch (29. Dezember) und 07.30 Uhr am Donnerstag hatten Unbekannte sich vom Schulhof aus an einer der Eingangstüren zu schaffen gemacht und diese aufgehebelt. Im Anschluss streiften sie durchs Schulgebäude, fanden aber bei der Durchsuchung von Zimmern und Schränken keine verwertbare Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell