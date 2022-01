Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 25-Jährige überschlägt sich mit Auto

Marienheide (ots)

Auf der L306 bei Börlinghausen hat sich am Mittwoch (12. Januar) eine 25-Jährige mit ihrem Pkw überschlagen. Die Fahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Frau aus Gummersbach fuhr gegen 12.30 Uhr auf der L306 in Richtung Meinerzhagen als sie auf Höhe der Straße Zur Mark nach rechts von der Fahrbahn abkam, im Schnee ins Schleudern geriet und sich mit ihrem Volvo überschlug. Dabei erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen. Die Feuerwehr musste die Verunglückte aus dem Wagen befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die L 306 war bis zur Bergung des Wagens vollständig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis