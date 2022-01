Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Widerstand bei Kontrollmaßnahmen der CoronaSchVO

Radevormwald (ots)

Ordnungsamt und Bezirksdienst Radevormwald haben am Dienstag (11. Januar) gemeinsam Kontrollen bzgl. der Einhaltung der CoronaSchVO durchgeführt. Bei einer Kontrolle in einem Geschäft in der Kaiserstraße kam es dabei zu Widerstandshandlungen. Nachdem die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten des Geschäfts betreten hatten, stürmte ein 54-jähriger Radevormwalder auf sie zu und versuchte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes aus dem Geschäft zu drücken. Gemeinsam brachten die Ordnungshüter den 54-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Dabei leistete er zunächst weiter Widerstand. Nachdem er sich allmählich beruhigt hatte, konnte ihm der Grund der Kontrolle mitgeteilt werden. Wegen mehrerer Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fertigte das Ordnungsamt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an. Das Geschäft wurde vorläufig geschlossen. Bereits einige Tage zuvor hatte der 54-Jährige bei einer ähnlichen Kontrolle von Polizei und Ordnungsamt ebenfalls Widerstand geleistet. In beiden Fällen blickt der Radevormwalder nun zusätzlich einem Strafverfahren entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell