Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110222-38: Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Gummersbach (ots)

Vergeblich haben Einbrecher am Wochenende versucht, in ein Bekleidungsgeschäft in der Kaiserstraße einzubrechen.

Die Täter hebelten Im Tatzeitraum zwischen Samstag 18 Uhr und Montag (10. Januar) 13 Uhr an einem Fenster. Zusätzlich nutzten sie auch einen Glasschneider. Dennoch schafften sie es nicht, in die Räumlichkeiten des Geschäfts einzudringen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell