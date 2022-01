Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110222-37: Kupferrohre und Klimageräte gestohlen

Engelskirchen (ots)

Aus einer Lagerhalle in der Kölner Straße in Osberghausen haben Langfinger am Wochenende mehrere Kupferrohre und vier Klimageräte gestohlen. Die Täter verschafften sich im Tatzeitraum zwischen 9 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Montag (10. Januar) gewaltsam Zugang zu der Lagerhalle auf einem im Umbau befindlichen Tankstellengeländes. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell