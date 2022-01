Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110122-35: Autofahrer musste gleich zweimal zur Blutprobe

Gummersbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (10./11. Januar) ist ein Autofahrer gleich zweimal bei Fahrten unter Alkoholeinwirkung erwischt worden. Zunächst war der 34-jährige Gummersbacher gegen 22.50 Uhr auf der Kölner Straße in Gummersbach-Derschlag von einer Polizeistreife angehalten worden. Dabei ging von dem Fahrer ein starker Alkoholgeruch aus und er hatte zudem deutliche Gleichgewichtsstörungen. Einen Alkoholvortest verweigerte der 34-Jährige; die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher.

Dies hielt den Mann aber nicht davon ab, sich erneut hinter das Steuer zu setzen. Gegen 02.15 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung den 34-Jährigen erneut auf der Kölner Straße in seinem Wagen an. Jetzt willigte er in einen Alkoholvortest ein, der einen Wert von 1,5 Promille anzeigte, woraufhin er sich erneut einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Zur Verhinderung einer weiteren Nutzung stellte die Polizei auch den Fahrzeugschlüssel sicher.

