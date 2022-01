Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100222-33: 15-Jähriger stürzt mit Motorroller

Marienheide (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Montagmorgen (10. Januar) ein 15-Jähriger zugezogen, der auf eisglatter Fahrbahn mit seinem Motorroller zu Fall kam. Der junge Marienheider war gegen 07.20 Uhr auf der Straße Zum Brinkesnocken in Richtung der Unnenberger Straße gefahren. Als er seinen Motorroller abbremste, rutschte das Hinterrad auf der eisglatten Fahrbahn weg. Der 15-Jährige konnte einen Sturz nicht mehr vermeiden und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass ihn ein Rettungswagen in das Gummersbacher Krankenhaus brachte.

