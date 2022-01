Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110122-36: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Reichshof (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 324 bei Reichshof-Erdingen sind am Morgen (11. Januar) zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Gegen 07.45 Uhr war eine 21-jährge Morsbacherin auf der L 324 in Richtung Reichshof-Erdingen gefahren und hatte an der Kreuzung mit der L 344 nach links in Richtung Denklingen abbiegen wollen. Beim Abbiegen kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Wagen einer 44-Jährigen aus Reichshof, die ihr aus Richtung Erdingen entgegenkam. Während die 44-Jährige den Unfall leichtverletzt überstand, erlitt die 21-Jährige schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten die beiden zur ärztlichen Versorgung in das Krankenhaus nach Waldbröl. Die Kreuzung war während der Rettungsarbeiten und der anschließenden Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt.

