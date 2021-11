Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich/Altstadt: Zwei Überfälle auf Frauen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Drei Unbekannte haben am Montagnachmittag (22. November) eine 80-Jährige überfallen. Die Männer waren in einer Bankfiliale auf der Duisburger Straße und beobachteten, wie die Seniorin gegen 15:30 Uhr Geld abhob. Als sie die Filiale verließ, folgten ihr die Männer nach draußen. Einer der Täter stellte ihr dann auf der Eduardstraße ein Bein und hielt ihr den Mund zu. Ein Komplize riss der 80-Jährigen die Tasche vom Arm. Das Trio flüchtete in Richtung Duisburger Straße. Die Männer werden auf 20 bis 30 Jahre geschätzt und waren circa 1,80 Meter groß. Sie alle hatten kurze, schwarze Haare und trugen schwarze Pullover.

In einem ähnlichen Fall vom selben Tag sucht die Polizei ebenfalls den Täter: Eine 63-Jährige lief gegen 19:20 Uhr über den Friedrich-Albert-Lange-Platz in Richtung Pulverweg, als sie von einem Unbekannten zu Boden geschubst wurde. Der Mann entriss der Frau wortlos ihre beige Handtasche und flüchtete in die Moselstraße. Die 63-Jährige verletzte sich dabei leicht. Sie schätzt den Täter auf 20 bis 25 Jahre. Er war circa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und wohl in männlicher Begleitung.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 13 wenden können.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell