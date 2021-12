Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 261221-1044: Übers Dach ins Haus - Einbruchsversuch gescheitert

Gummersbach (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben an Heilig Abend (24. Dezember) versucht, in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Silbersiefen" einzubrechen. Um kurz vor 18 Uhr kletterte zumindest ein Täter auf das Dach des Einfamilienhauses. Dort entfernte er mehrere Dachziegel, wobei er die Alarmanlage auslöste. Sein Komplize hatte zu diesem Zeitpunkt noch unten gewartet. Beide Täter ergriffen beim Auslösen des akustischen Alarms sofort die Flucht. Dabei sprang ein Täter auf ein vor dem Haus geparktes Auto. Die Polizei stellte auf der Motorhaube eine Delle, Kratzer und einen Schuhabdruck fest. Das Duo flüchtete anschließend in Richtung Wald.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbuch (ZEG) unter der Rufnummer 02261 81990.

