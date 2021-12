Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 24122021-1043 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Westtangente (B256) in Gummersbach, zwischen den Einmündungen Ahlefelder Straße und Rospetalstraße haben sich am späten Donnerstagabend (23.12.2021) zwei Personen leicht verletzt. Ein 28- jähriger Traktorfahrer aus Hasewinkel war um 22:20 Uhr mit seinem Schmalspurtraktor auf der Westtangente aus Gummersbach kommend in Fahrtrichtung Dieringhausen unterwegs. Ein 51- jähriger Bergneustädter war mit seinem Taxi und drei Fahrgästen in gleicher Fahrtrichtung hinter dem Traktor unterwegs. An der Unfallörtlichkeit touchierte der Taxifahrer mit seinem Fahrzeug das Heck des Traktors leicht, woraufhin der Traktor zur Seite kippte. Der Traktorfahrer klemmte sich auf Grund des Sturzes sein Bein unter dem Traktor ein und konnte sich nicht selbstständig befreien. Eine 21- jährige Ersthelferin aus dem Taxi klemmte sich anschließend bei einer versuchten Rettungsaktion noch den Fuß unter dem Traktor ein. Die Feuerwehr Gummersbach konnte beide Personen unter dem Traktor befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Die Ersthelferin verletzte sich leicht am Fuß. Der Traktorfahrer wurde auf Grund einer Verletzung am Bein ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden und wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Westtangente war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 23:50 Uhr gesperrt.

