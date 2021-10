Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrugsmasche Shoulder-Surfung

Bad Bergzabern (ots)

Am 10.10.21, 12:45 Uhr, befand sich die 82-jährige Frau aus dem Kreis Südliche Weinstraße, am Geldautomaten auf einer Bank im Woodbachweg. Dort wurde sie beim Geldabheben von einem dunkel gekleideten ca. 25-30 Jahre alten Mann, ca. 180 cm groß, von schlanker Statur, kurze schwarze Haare angesprochen. Bei einer späteren Überprüfung des Kontos wurden zwei illegale Abbuchungen festgestellt. Der Mann hatte sich unweit der Bankkundin aufgehalten und mit einem Blick über die Schulter der Frau die Zugangsdaten erspäht. Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere zur Identität des Mannes oder einem im Zusammenhang aufgefallenen Fahrzeuge, werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.

