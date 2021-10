Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fahrzeug touchiert und abgehauen

Edenkoben (ots)

Am 09.10.2021 parkte der 47-jährige Geschädigte gegen 14 Uhr seinen PKW Seat in der Bahnhofstraße in Edenkoben am rechten Fahrbahnrand. Als er 30 Minuten später zu seinem Fahrzeug kam, musste er einen Schaden an seinem linken Hecklicht feststellen. Offenbar streifte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den PKW Seat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beträgt 200 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

