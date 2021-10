Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Zusammenstoß zwischen Kind und Pedelec-Fahrerin

Edesheim (ots)

Am 09.10.2021 befuhr die 67-jährige Pedelec-Fahrerin die Ludwigstraße in Edesheim von Hainfeld kommend. Plötzlich sei ein 12-jähriges Kind quer über die Fahrbahn gerannt. Die Pedelec-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zu Kollision kam. Sowohl die 67-jährige Pedelec-Fahrerin als auch das 12-jährige Kind wurden durch den Unfall leicht verletzt. Am Pedelec entstand zudem Schaden in Höhe von 50 Euro. Der geschilderte Unfallhergang konnte durch vor Ort ermittelte Zeugen bestätigt werden.

