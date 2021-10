Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl in zwei Minuten

Brilon (ots)

Eine kurze Unaufmerksamkeit nutzten Rollerdiebe am Dienstag auf der Straße "Am Kalvarienberg" aus. Gegen 19:20 Uhr stellte ein 15-jähriger Briloner sein Kleinkraftrad am Straßenrand ab und begab sich für etwa zwei Minuten in ein angrenzendes Haus. Hierbei ließ er vermutlich den Schlüssel im Roller stecken. Bei seiner Rückkehr war das Zweirad nicht mehr vor Ort. Unbekannte Täter hatten den Roller entwendet. Bei dem Kleinkraftrad handelte es sich um einen schwarzen Peugeot Roller mit dem Versicherungskennzeichen 803 LXD. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

