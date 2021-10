Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Jugendliche rennen weg

Brilon (ots)

In der Nacht zum Dienstag brannte auf dem Schulgelände an der "Jakobuslinde" ein Müllcontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Müllbehälter wurde vollständig zerstört. Ein sonstiger Schaden ist nicht entstanden. Zeugen konnten um 01.25 Uhr zwei Jugendlich vom Brandort weglaufen sehen. Die beiden jungen Männer trennten sich und flüchteten in Richtung Sportplatz und in Richtung Schulhof. Ein Jugendlicher trug ein gelbes Oberteil. Beide Personen waren etwa 1,70 Meter groß. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

