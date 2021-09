Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht des versuchten sexueller Missbrauchs von Kindern - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag (05.09.2021), gegen 14:15 Uhr, sollen drei Kinder (12,13 und 14 Jahre) in der Frankenthaler Straße, Höhe des dortigen PENNY-Marktes, von einem unbekannten Mann angesprochen und für einen angebotenen Geldbetrag von zehn Euro zu sexuellen Handlungen aufgefordert worden sein. Der Mann habe die Kinder anschließend auf den nahegelegenen Spielplatz locken wollen. Nachdem die Kinder dies verweigerten, entblößte der Mann seinen Unterleib und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Als eines der Kinder ihn aufforderte, seine Hose wieder hoch zu ziehen, tat er dies und lief über den nahegelegenen Hauptfriedhof davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Eigenen Angaben nach 28 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,80 m groß, hatte dunkelblondes/braunes kurzes Haar, 3-Tage-Bart, dünne Statur, trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und kurze dunkle Hosen.

Ob ein Zusammenhang mit einem versuchten sexuellen Missbrauch von Kindern am Donnerstagmittag (02.09.2021) besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen: Siehe unsere Pressemeldung vom 03.09.2021: ▷ POL-PPRP: Verdacht des versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern - Nachtragsmeldung | Presseportal

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Mann geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

- Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

- Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

- Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

- Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

- Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

- Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

- Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf.

In der Broschüre "Missbrauch verhindern" unter https://s.rlp.de/H99vT bzw. auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

