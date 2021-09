Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in eine Bar am Willersinnweiher

Ludwigshafen (ots)

Am 06.09.2021, gegen 04:15 Uhr, kam es zur Festnahme eines 49-jährigen Ludwigshafeners. Dieser verschaffte sich Zugang zu einer Bar am Freibad Willersinnweiher. Ein Schaden entstand nicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Ludwigshafener mit zur Dienststelle. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

