Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Heßheim (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 02.09.2021, bis Sonntag, 05.09.2021, kam es in der Goethestraße in Heßheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich über das Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zum verschlossenen Wohnhaus und entwendeten Schmuck in bislang unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

