Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzungshandlung durch unbekannte Täter

Ludwigshafen (ots)

Am Nachmittag des 04.09.2021 soll es in der Edigheimer Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 34-jährigen Mannes gekommen sein. Zwei bislang unbekannte Täter hätten ihn zunächst vor seinem Wohnhaus auf offener Straße angesprochen. Anschließend habe einer der Täter den 34-Jährigen festgehalten, während der andere Täter ihn geschlagen hätte. Anschließend hätten die Männer ihn gegen den Zaun des Anwesens gedrückt und ihn dadurch am Hinterkopf verletzt. Die beiden Täter sollen schließlich in ein Fahrzeug gestiegen und in unbekannte Richtung weggefahren sein. Der 34-Jährige sei durch den Angriff zeitweise bewusstlos gewesen. Im weiteren Verlauf seien ihm Passanten zur Hilfe geeilt. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: ca. 175 cm groß, kräftige Figur. Täter2: ca. 168 cm groß, schlanke Figur, beide Täter sollen mit einem roten T-Shirt und einer grauen Arbeitshose bekleidet gewesen sein. Weiter sollen sie in ausländischer Sprache kommuniziert haben.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den Männern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell