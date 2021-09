Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Feuerwehr befreite Fahrerin nach Verkehrsunfall

Lohmar (ots)

Die Löschgruppe Birk und der Tagesalarm wurden heute um 13:42 zu einem Verkehrsunfall auf der B 507 gerufen.

Als die ersten Kräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Peter Völkerath vor Ort eintrafen, fanden sie einen verunfallten PKW vor. Die Fahrerin war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und wurde von Ersthelfern betreut.

In Absprache mit dem Rettungsdienst schaffte die Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten einen Zugang in das Fahrzeug, um die Fahrerin nach der medizinischen Erstversorgung schonend aus dem Fahrzeug zu befreien. Hierbei kam auch eine Rettungssoftware zum Einsatz, die den Einsatzkräften den Aufbau des Unfallfahrzeugs visualisiert und so die Rettung beschleunigt.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei räumte die Feuerwehr die Fahrbahn. Die B 507 war während des gesamten Einsatzes voll gesperrt.

