FW-Lohmar: Unwetter und Garagenbrand sorgen für Einsätze im Lohmarer Stadtgebiet

Rund 2,5 Stunden waren 110 ehrenamtliche Einsatzkräfte von allen Lohmarer Standorten am Freitagabend ab 21:10 Uhr mit der Abarbeitung von 19 Einsatzstellen beschäftigt.

Bei den vorwiegend im Bereich Lohmar-Ort eingetretenen Schäden handelte es sich überwiegend um überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller. Die Koordination der Einsatzkräfte erfolgte durch die Führungsstelle im Feuerwehrhaus Lohmar-Ort unter der Leitung von Peter Völkerath.

Zum Zeitpunkt der Unwetter-Alarmierung war die Feuerwehr bereits bei einem Garagenbrand in Lohmar-Scheid gefordert, der zunächst in Neuhonrath gemeldet wurde. Nachdem die korrekte Einsatzadresse bekannt war, fuhren die alarmierten Kräfte umgehend nach Scheid. Die Löschgruppe Scheiderhöhe und der Löschzug Lohmar löschten den Entstehungsbrand und belüfteten die Garage. Die ebenfalls alarmierten Kräfte aus Breidt und Wahlscheid mussten nicht mehr tätig werden.

Nachdem die Einsatzbereitschaft im Lohmarer Stadtgebiet aufgehoben wurde, folgte gegen 23:30 Uhr für die Löschgruppe Birk eine weitere Alarmierung. Mit einem Löschgruppenfahrzeug unterstützten die Birker Einsatzkräfte als Alarmgruppe die Feuerwehr Hennef bei der Beseitigung von Unwetterschäden.

Am Samstagmorgen mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte dann erneut ausrücken. In Lohmar-Donrath und in Lohmar-Ort meldeten Anrufer weitere Schäden. In Donrath war ein Baum ein Wohnhaus gestürzt, in Lohmar-Ort ein Teil des Lärmschutzswalls an der BAB 3 abgerutscht. In Donrath beschränkte sich die Feuerwehr auf Absperrmaßnahmen, da mit Mitteln der Feuerwehr die Gefahr nicht beseitigt werden konnte. In Lohmar-Ort wurde die Autobahnmeisterei für weitere Maßnahmen informiert.

