FW-Lohmar: Feuerwehr rettet "Willie" aus Kanalschacht

Lohmar (ots)

Um 13:40 Uhr piepsten heute die Meldeempfänger der Löschgruppe Birk und vom Tagesalarm mit dem Stichwort "Tier in Notlage".

Am Einsatzort im Wald bei Heide angekommen, erwartete die Einsatzkräfte eine nicht alltägliche Lage. Hund "Willie" war in einen Kanal gelaufen und dort in einen 1,5 m tiefen Schacht gestürzt.

Um dem Hund zu helfen, musste zunächst der Deckel des Schachtes von umgestürzten Bäumen befreit werden. Danach stieg ein Feuerwehrmann hinab und brachte "Willie" zurück ans Tageslicht, um Hund und Halter wieder zu vereinen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar, übermittelt durch news aktuell