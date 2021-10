POL-PDLD: Kirrweiler - Mit Klapprad zu schnell in die Kurve

Polizeidirektion Landau

Am 09.10.2021 befuhr der 45-jährige Klappradfahrer gegen 14:35 Uhr die Marktstraße in Kirrweiler in Richtung Venningen. Nach eigenen Angaben fuhr der Klappradfahrer mit einer Geschwindigkeit von 30 - 35 km/h. Offenbar war dies zu schnell für eine Linkskurve, der Fahrer stürzte. Resultat der Fahrt: Diverse Schürfwunden, das Klapprad blieb unversehrt. Ein getragener Fahrradhelm dürfte bei diesem Unfall Schlimmeres verhindert haben.

