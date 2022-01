Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220116 - 0056 Frankfurt-Innenstadt: Leichtsinniger von U-Bahn touchiert

Frankfurt (ots)

(hol) Das die Sicherheitsmarkierungen an Bahnsteigen nicht ohne Grund installiert werden, musste ein Mann gestern an der Haltestelle "Willy-Brandt-Platz" schmerzhaft erfahren. Er hatte sich Zeugenaussagen zufolge kurz vor Einfahren einer U-Bahn an die Kante des Bahnsteigs gestellt und damit begonnen, ins Gleisbett zu urinieren. Der U-Bahnfahrer reagierte schnell und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Nichts desto trotz traf der Außenspiegel der Bahn den Kopf des Mannes, der dadurch zurück auf den Bahnsteig fiel. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann bei Bewusstsein, machte jedoch keine Angaben zu seiner Identität. Dem äußeren Anschein nach könnte er dem Obdachlosenmilieu angehören und zwischen 50-60 Jahre alt sein. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen um wem es sich handelt, dauern an.

