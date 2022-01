Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220116 - 0054 Frankfurt-Berkersheim/Preungesheim: Mehrere Parolen an Hauswänden

Frankfurt (ots)

(hol) Von Donnerstag auf Freitag (13.01.22 - 14.01.22) besprühten Unbekannte mehrere Hauswände mit schwarzer Lackfarbe. Der Inhalt der Parolen bezieht sich ausschließlich auf die aktuelle Impfdiskussion.

In den Straßen "Am Dachsberg", "Am Honigberg" und "Im Klingenfeld" erlebten Bewohner eine böse Überraschung, als sie morgens die Fassaden ihrer Wohnhäuser betrachteten. Unbekannte hatten die Hauswände großflächig, teilweise bis zu einer Breite von fünf Metern, mit Parolen besprüht, die allesamt sehr kritisch hinsichtlich der derzeit geführten Impfdebatte sind.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Sachbeschädigung in fünf Fällen ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell