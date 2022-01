Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220115 - 0052 Frankfurt-Innenstadt: Mehrere Versammlungslagen im Stadtgebiet - Polizei mit vorläufiger Bilanz

Frankfurt (ots)

(hol) Heute fanden im Stadtgebiet Frankfurt mehrere Versammlungslagen, darunter auch coronamaßnahmenkritische, statt. Die größte angemeldete Versammlung wurde in Form eines Aufzugs zum Thema "Mein Körper gehört mir - Freie Entscheidung über medizinische Präventionsmaßnahmen" durchgeführt. Er startete gegen 15:30 Uhr am Holzhausenpark, führte durch Teile der Innenstadt und wieder zurück zu seinem Ausgangspunkt.

Die Frankfurter Polizei war frühzeitig mit zahlreichen Einsatzkräften, darunter Polizeireiter und Wasserwerfer, im gesamten Stadtgebiet präsent. Der Aufzug verlief friedlich und störungsfrei. In der Spitze nahmen vorläufigen Schätzungen nach etwa 4800 Menschen teil. Ein Teil der Versammlungsteilnehmenden missachtete die Auflagenverfügung, indem sie die Abstände nicht einhielten und keine Masken trugen. Aus diesem Grund stoppte die Polizei Frankfurt den Aufzug im Bereich des Grüneburgparks und wirkte kommunikativ, insbesondere durch Lautsprecherdurchsagen, auf die Teilnehmenden ein. In der Folgezeit hielt sich die deutliche Mehrheit der Versammlungsteilnehmer an die Auflagen, allerdings war eine dauerhafte und enge kommunikative Begleitung notwendig, um diesen Zustand aufrecht zu erhalten. Der Aufzug erreichte kurz nach 18:00 Uhr seinen Ausgangspunkt, wo die Versammlungsleitung ihre Versammlung kurz darauf für beendet erklärte. Auch die anderen Versammlungen verliefen friedlich und ohne Störungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell