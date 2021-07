Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Frontalkollision - drei Verletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos kam es am Mittwoch, 14.07.2021, gegen 11:40 Uhr, auf der L 157 am Ortsausgang von Ühlingen. Drei Personen wurden verletzt, eine schwer. Eine 21-jährige Frau war mit ihrem Seat in Fahrtrichtung Birkendorf unterwegs. Sie dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand nach links gekommen sein und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Im Opel verletzten sich die 55-jährige Fahrerin und die 15-jährige Beifahrerin leicht. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Die Seat-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verlegt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 13000 Euro.

