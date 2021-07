Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 14.07.2021, ist ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall in Weil am Rhein leicht verletzt worden. Zum Unfall war es gegen 17:30 Uhr auf der B 3 gekommen, als der 16-jährige mit seiner 125er Maschine gerade einen 25-jährigen Auto-Fahrer überholte, der in diesem Moment nach links abbog. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Zweiradfahrer stürzte. Dabei verletzte sich der Jugendliche leicht an der Hand. Mit dem Rettungsdienst kam er in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell