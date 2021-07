Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Traktor macht sich selbstständig und überrollt Mann - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.07.2021, hat sich in einem Görwihler Ortsteil ein Traktor selbstständig gemacht und einen Mann überfahren. Der 54-jährige kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik. Gegen 16:00 hatte der Mann den Traktor in der Garage abgestellt und wollte von außen den Motor ausmachen. Dabei kam er versehentlich an den Ganghebel, so dass sich der Traktor in Bewegung setzte und den Mann überrollte. Dieser erlitt schwere Verletzungen. Der Traktor fuhr selbstständig aus der Garage heraus und blieb auf einer über der Straße gelegenen Wiese an einem Hang liegen. Sachschaden entstand keiner.

