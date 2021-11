Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Hermannsburg sucht Geschädigte

Hermannsburg (ots)

Aktuell führt die Polizei Hermannsburg Ermittlungsverfahren zu denen noch die Geschädigten gesucht werden. In drei von vier Fällen handelt es sich um sichergestellte Fahrräder, die mutmaßlich entwendet wurden.

Fall 1:

Am 25.09.2021, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Celler Straße in Hermannsburg zu einem Diebstahl eines schwarzen-weißen Damensportrades des Herstellers Vortex. Gesucht wird der/die Geschädigte.

Fall 2:

Im Zeitraum vom 09.10.2021, 12 Uhr, bis 10.10.2021, 07:45 Uhr, wurde vermutlich ein silbernes Damenrad des Herstellers Camporello im Bereich Hermannsburg entwendet. Gesucht werden Geschädigte(r) und Tatort.

Fall 3:

Am 17.10.2021, im Zeitraum von 0 Uhr bis 12 Uhr, wurde vermutlich das rotes Herrenrad des Herstellers Hercules im Bereich Hermannsburg entwendet. Gesucht werden Geschädigte(r) und Tatort.

Fall 4:

Am 03.10.2021 wurde in den Abendstunden im Rahmen eines Einsatzes eine SAT -Anlage des Herstellers Kathrein sichergestellt, die mutmaßlich entwendet worden sein dürfte. Gesucht wird der/die Geschädigte.

Wer sein Fahrrad oder SAT-Anlage wiedererkennt meldet sich bitte bei der Polizei Hermannsburg unter 05052-91331-11.

