POL-CE: Polizei beendet nächtliche Alkoholfahrt

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Volvo in der Celler Innenstadt auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und darüber hinaus den Fahrtrichtungsanzeiger fehlerhaft verwendete. In der anschließenden Verkehrskontrolle in der Braunhirschstraße stellten die Beamten beim 40-jährigen Autofahrer eine Alkoholbeeinflussung von über einem Promille fest. Folglich wurde dem 40-Jährigen Blut abgenommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der 40-jährige Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

