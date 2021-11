Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nächtliche KiGa-Besucher

Celle Blumlage (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht vom 01.11. auf den 02.11.21 die Scheibe in einem Kindergarten in der Herzogin-Eleonore-Allee ein. Die Täter begaben sich in das Innere der Einrichtung. Da keine Gegenstände entwendet wurden, bleibt u.a. die Frage offen, warum dort eingebrochen wurde. Hinweise auf einen möglichen Täter nimmt die Polizei Celle unter 05141/277-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell