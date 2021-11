Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall mit glücklichem Ausgang

Bild-Infos

Download

Nienhagen / Papenhorst (ots)

Am frühen Abend des 02. November ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K58 zwischen Wathlingen und Papenhorst gekommen. Ein 53-jähriger aus dem Celler Ostkreis ist mit seinem VW Caddy von Wathlingen gekommen und kurz vor der Ortschaft Papenhorst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hier kollidierte er mit einem Baum und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Zum Bergen und Retten der Person waren die FFW Wathlingen, Nienhagen sowie das DRK im Einsatz. Nachdem die Person freigeschnitten wurde, konnte sie zur weiteren Behandlung in das AKH Celle gebracht werden. Die K58 war für die Unfallaufnahme und Bergung des Pkw circa eine Stunde voll gesperrt. Der Fahrzeugführer kam augenscheinlich mit leichten Verletzungen davon, am Pkw selbst entstand ein Totalschaden. Was zu dem Unfall geführt hat, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell