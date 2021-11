Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnungsbrand

Celle Fritzenwiese (ots)

In der Fritzenwiese kam es am Vormittag zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 54jährige Bewohnerin einen Aschenbecher in einem Papierkorb gelehrt. Dieser fing daraufhin Feuer. Während der Löscharbeiten war die Rauchentwicklung so stark, dass die Bevölkerung aufgefordert wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Wohnungsmieterin wurde mit Symptomen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand ein hoher Sachschaden. Das Dach musste für die Löscharbeiten geöffnet werden. Die Dachbalken wurden vom Feuer stark beschädigt. Die brandbeschädigte Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Ob weitere Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Gegen die Wohnungsmieterin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell