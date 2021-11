Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tag der Sicherheit - Polizei Celle informiert zu aktuellen Präventionsthemen in der Celler Innenstadt

Celle (ots)

Auf den kommenden Sonntag, den 07.11.2021, können sich die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Celle ganz besonders freuen, denn die Tourismus- und Marketing-Gesellschaft hat sich anlässlich des "Tags der Sicherheit" mit Infoständen zu Sicherheitsthemen in allen Lebensbereichen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. So können die Bürgerinnen und Bürger nicht nur am letzten verkaufsoffenen Sonntag diesen Jahres in der Innenstadt einkaufen, sondern sich nebenbei auch kostenlos informieren und beraten lassen. Mit dabei ist auch das Präventionsteam der Polizei Celle.

Getreu dem Motto "kostenlos, neutral, vor Ort" beraten Christian Riebandt und Cosima Bauer bürgernah zu aktuellen Sicherheitsthemen wie Einbruchschutz, Taschendiebstahl und Betrügereien. "Wir möchten mit den Bürgerinnen und Bürgern in Austausch kommen und dabei kriminalpräventive Informationen kommunizieren. Daher freuen wir uns über jede(n) interessierte(n) Bürger/-in", so Christian Riebandt, Leiter des Präventionsteams der PI Celle. Der Informationsstand der Polizei Celle befindet sich in der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr in Höhe der Tourismusinformation in der Celler Innenstadt.

