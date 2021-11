Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kupferdiebe unterwegs

Celle Innenstadt (ots)

In der Zeit vom 29.10. - 01.11.2021 kommt es am Schloßplatz, in der Celler Innenstadt, zum Diebstahl von Kupferfallrohren. An zwei Gebäuden wurde die Fallrohre und auch Abdeckungen entwendet. Der Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Celle unter 05141/277-0 entgegen.

