Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Betrunkene Fahrerin rammt drei geparkte Pkw

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (31.03.) gegen 11:40 Uhr wurde der Polizei eine betrunkene Frau gemeldet, die erst auf dem Gehweg in der Hauptstraße lag und dann in ihren Pkw Opel eingestiegen und los gefahren ist. Beim Ausparken beschädigte sie einen hinter ihr sowie einen vor ihr geparkten Pkw und anschließend noch einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Pkw. Die eintreffenden Polizisten trafen die Frau zunächst nicht mehr an, fanden dafür aber die insgesamt drei Pkw mit frischen Unfallschäden vor. Nach einer zunächst erfolglosen Fahndung wurden die Schäden an den Pkw als Unfall aufgenommen. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Kurze Zeit später trafen die Polizisten nach einem Hinweis den gesuchten Opel auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Strundepark an. Die Fahrerin, eine 48-jährige Bergisch Gladbacherin, lag auf der Rücksitzbank und machte bei Ansprache einen stark alkoholisierten Eindruck. Sie lallte und musste sich beim Aussteigen an ihrem Fahrzeugdach festhalten, um nicht zu stürzen.

Einen Atemalkoholvortest konnte die Dame nicht mehr durchführen. Ihr wurden in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnommen.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss sowie Verkehrsunfallflucht. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell