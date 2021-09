Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Vilbel: Familienstreit in Asylunterkunft eskaliert - 28-Jähriger erleidet Stichverletzungen

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Familienstreit in Asylunterkunft eskaliert - 28-Jähriger erleidet Stichverletzungen

In einer Bad Vilbeler Asylunterkunft ist am Donnerstagabend (02.09.2021) ein 28-jähriger Afghane durch mehrere Messerstiche verletzt worden.

Polizeibeamte konnten kurz darauf in unmittelbarer Tatortnähe einen Tatverdächtigen festnehmen. Bei diesem handelt es sich um einen 22-jährigen afghanischen Familienangehörigen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Frankfurt stufte den Sachverhalt noch in der Nacht als versuchtes Tötungsdelikt ein. Der Beschuldigte wurde am heutigen Freitagnachmittag (03.09.2021) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Aufgrund andauernder Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Tobias Kremp

Pressesprecher

