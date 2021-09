Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizeipräsidium Mittelhessen: Verkehrskontrollen auf der Autobahn und in der Wetterau

Friedberg (ots)

Polizeipräsidium Mittelhessen: Verkehrskontrollen auf der Autobahn und in der Wetterau

Unter Federführung der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste erfolgten am Dienstag (31.08.2021) eine Vielzahl Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Dabei galt ein besonderes Augenmerk der eingesetzten Schutzleute, die auf tatkräftige Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der hessischen Bereitschaftspolizei zählen konnten, insbesondere der Geschwindigkeitsüberwachung.

Mittelhessische Autobahnen

An den beiden durch die mittelhessische Autobahnpolizei eingerichteten Kontrollstellen an der A45 in Fahrtrichtung Hanau, Höhe Rastplatz Schlierberg (Lahn-Dill-Kreis) sowie auf der A485 Richtung Butzbach, Höhe Anschlussstelle Langgöns (Kreis Gießen), ahndeten die Polizeibeamten zwischen 8 und 16 Uhr insgesamt 222 Ordnungswidrigkeiten, wobei es sich überwiegend um Geschwindigkeitsüberschreitungen handelte. Einem in Höhe Langgöns gestoppten Autofahrer war bereits im Jahr 2017 die Fahrerlaubnis entzogen worden, was ihn offenbar jedoch nicht davon abgehalten hatte, sich hinters Steuer zu setzen. Hier untersagten die Schutzleute die Weiterfahrt, eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis folgte.

Wetterauer Verkehrsdienst kontrolliert in Nidda und Gambach

Der regionale Verkehrsdienst des Wetteraukreises führte zwischen 08.45 und 12.15 Uhr an der Kontrollstelle nahe der beiden in der Krötenburgstraße gelegenen Schulen vergleichbare Maßnahmen durch. Insgesamt stellte man lediglich fünf geringfügige Geschwindigkeitsübertretungen fest. Mehrere Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt. Von 13.30 bis 15.30 Uhr verlegten die Polizeibeamten dann in die Butzbacher Straße nach Gambach. Hier erwischte man drei Autofahrer, die verbotenerweise ihre Mobiltelefone benutzten. Insgesamt hatten 13 Personen den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. An drei Fahrzeugen stellte man Mängel fest, deren Beseitigung und erneute Vorführung des Fahrzeuges man den Verantwortlichen auferlegte.

Kontrollen in allen Direktionen

Im gleichen Zeitraum fanden derartige polizeiliche Maßnahmen auch in den Kreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf sowie dem Lahn-Dill-Kreis statt.

