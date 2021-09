Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Auto erfasst Hund + betrügerisches Gewinnversprechen + Rüttelplatte gestohlen + Radfahrer kollidieren + 10-Jährige durch Auto verletzt + Unfallfluchten

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 01.09.2021

Butzbach: Auto erfasst Hund

Auf der Kreisstraße zwischen Ostheim und Nieder-Weisel rannte am Montagmorgen (30.8.21) gegen 10 Uhr plötzlich ein scheinbar herrenloser Hund auf die Fahrbahn. Ein 47-jähriger Mercedesfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Das Auto erfasste den Vierbeiner, der durch die Wucht des Aufpralls davongeschleudert wurde. Anschließend rannte das Tier davon. Unklar ist derzeit, wie stark das Tier tatsächlich verletzt worden war und bei wem es sich um den Tierhalter handelt. Der Auto-Fahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand jedoch Schaden in vierstelliger Höhe. Eine nähere Beschreibung des Hundes ist aktuell leider nicht möglich. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Nidda: betrügerisches Gewinnversprechen

Am Montagvormittag erleichterten Betrüger einen 55-jährigen Mann aus Nidda um einige Hundert Euro. So teilte man dem Geschädigten telefonisch mit, er habe im Rahmen eines Gewinnspiels einen fünfstelligen Bargeldbetrag gewonnen. Um sich den unverhofften Geldsegen auszahlen zu lassen, würde jedoch eine Gebühr von 900 Euro fällig. Diesen müsse er mittels Wertkarten für einen App-Store begleichen. Nachdem er diese erworben hatte gab er die Gutscheincodes telefonisch durch. Die versprochene Gewinnausschüttung blieb aus.

Bad Nauheim: Rüttelplatte gestohlen

Von einer Baustelle im Schwalheimer Dachspfad haben Diebe zwischen Montagnachmittag (16 Uhr) und Dienstagmorgen (6.30 Uhr) eine Rüttelplatte gestohlen. Die Maschine der Firma "Wacker" im Wert von etwa 4.000 Euro war mittels einer Baggerschaufel gegen die Wegnahme gesichert worden. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Radfahrer kollidieren

Am Dienstagabend sind in Höhe des Südbahnhofkreisels in der Kasseler Straße zwei Radfahrer zusammengeprallt. Eine 55-jährige Frau kam dabei zu Fall und verletzte sich am Rücken. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der ebenfalls 55 Jahre alte Unfallgegner blieb unverletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Verletzte gegen 19.30 Uhr auf dem Radfahrstreifen in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen.

Wölfersheim: Unfallflucht in der Hauptstraße

Zwischen Montagabend (18.15 Uhr) und Dienstagnachmittag (16.30 Uhr) wurde in der Wölfersheimer Hauptstraße ein grauer BMW im Heckbereich beschädigt. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Vom Verursacher, der den 3er offenbar beim Rangieren im Bereich der 50er-Hausnummern erwischt hatte, fehlt derzeit jede Spur. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Unfallflucht in der Landgrafenstraße

Am Dienstag beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer zwischen 12.25 Uhr und 12.35 Uhr einen in der Landgrafenstraße parkenden grauen Kia. Der Schaden an dem im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellten Sportage beträgt nach ersten Schätzung etwa 1.200 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Unfallflucht im Birkenweg

Im Reichelsheimer Birkenweg kam es am Dienstag zwischen 16.50 Uhr und 19.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein grauer Skoda an der Heckstoßstange beschädigt wurde. Offenbar während des Rangierens stieß ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten PKW. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Ober-Mörlen: 10-Jährige durch Auto verletzt

Eine 10-Jährige erfasste am Dienstagmorgen in der Ober-Mörlener Borngasse ein silberner Nissan, in welchem eine 53-Jährige unterwegs war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Kind in Höhe der Hausnummer 11 plötzlich auf die Straße getreten, woraufhin die Fahrzeugführerin eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Rettungskräfte brachten das am Fuß verletzte Mädchen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Butzbach zu melden, Tel. 06033/70430.

Tobias Kremp

Pressesprecher

