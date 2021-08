Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kollision im Kreuzungsbereich + Radfahrer streift Audi + Geparkten Toyota beschädigt

Friedberg (ots)

Nidda: Kollision im Kreuzungsbereich

In Harb kam es am Sonntagabend (29.8.21) an der Kreuzung B455 / B457 zur Kollision zweier PKW. Gegen 21.40 Uhr war der 52-jährige Fahrer am Steuer eines weißen Seat aus Ober-Schmitten kommend unterwegs in Richtung Borsdorf. Ein mit drei Personen besetzter roter Ford befuhr zeitgleich die Beuthener Straße (B457) aus Richtung Rodheim kommend nach Harb. An der dortigen Kreuzung wollte der 27-jährige Ford-Fahrer nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Seat-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 15.000 Euro.

Bad Vilbel: Radfahrer streift Audi

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagabend (27.8.21) in der Frankfurter Straße in Bad Vilbel. Gegen 19.20 Uhr war der 34-jährige Fahrer eines schwarzen Audi in Höhe der Hausnummer 190er Hausnummern von einem Grundstück heraus auf die Frankfurter Straße eingefahren. Zeitgleich fuhr ein Radfahrer aus Richtung Waldstraße kommend die Frankfurter Straße entlang in Richtung Schützenstraße. Ohne zu Stürzen streifte der als 12 bis 14 Jahre alt beschriebene Biker mit neonorangem Skate-Helm und Mountainbike die Front des Audi und fuhr anschließend davon. Außerdem soll sich ein weiterer Fahrradfahrer in dessen Begleitung befunden haben, der nicht näher beschrieben werden kann. Am PKW entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Tel. 06101/5460-0.

Bad Vilbel: Geparkten Toyota beschädigt

Schäden von rund 1.500 Euro verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag (27.8.21) zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Tegut-Marktes in der Friedberger Straße an einem dort abgestellten blauen Toyota. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte der Schadenverursacher die linke Fahrzeugseite touchiert und war dann davongefahren, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

