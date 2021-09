Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Über Balkon eingestiegen + Cube gestohlen + Diebstahl aus Umkleide - Polizei bittet um Hinweise + Mit Hammer bedroht - Zeugen gesucht!

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 03.09.2021

+++

Friedberg: Über Balkon eingestiegen

Zwischen Donnerstagabend (22 Uhr) und Freitagmorgen (6 Uhr) sind Straftäter in ein Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße eingestiegen. Über eine Balkontür gelangten die Einbrecher in eine Wohnung, die sie durchsuchten und schließlich einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendeten. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen waren, werden gebeten, sich bei der Friedberger Kripo zu melden, Tel. 06031/6010.

+++

Bad Nauheim: Cube gestohlen

Ein schwarz-oranges Montainbike (Cube Aim SL) entwendeten Fahrraddiebe am Donnerstag zwischen 8 und 13 Uhr aus einem Fahrradständer neben einer Schule in der Straße "Am Solgraben". Das Zweirad im Wert mehrerer Hundert Euro war mittels Drahtseilschloss gesichert gewesen. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Butzbach: Diebstahl aus Umkleide - Polizei bittet um Hinweise

Aus der Umkleidekabine der Schlosssporthalle (Griedeler Straße) entwendete ein Dieb am Donnerstagvormittag neben Bargeld und einem Mobiltelefon auch Zigaretten sowie einen Schlüsselbund. Gegen 10.30 Uhr war einer der Geschädigten ein ihr unbekannter Mann in der Halle aufgefallen, der angab, auf der Suche nach einer Toilette zu sein und dann das Gebäude verließ. Bei diesem soll es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten, etwa 175 cm großen Mann mit mitteleuropäischen Erscheinungsbild gehandelt haben. Dieser hatte helles, zwei bis drei Millimeter kurzes Haar und trug neben einer schwarzen Sweatshirt-Jacke und einer unten ausgefransten, schwarzen Jogginghose einen -ebenfalls schwarzen- Krempelhut. Er hatte ein schwarzes Fahrrad dabei. Gegen 13.10 Uhr fiel auf Ebene 2 des Parkhauses der Limesgalerie (Ludwigstraße) dann ein Mann auf, der auf dem Beifahrersitz eines nicht abgeschlossenen blauen VW Platz genommen hatte. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Auto zurückkehrte und aus einiger Entfernung die Funkfernbedienung betätigte, öffnete der Unbekannte die Tür und rannte davon. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibungen könnte es sich in den beiden geschilderten Fällen unter Umständen um ein und dieselbe Person gehandelt haben. Die Polizei in Butzbach fragt: Wer hatte nahe der Sporthalle oder des Parkhauses die verdächtige Person bemerkt? Wer kann Hinweise auf deren Identität geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06033/70430 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Ober-Mörlen: Mit Hammer bedroht - Zeugen gesucht!

Gegen 8.15 Uhr am Freitagmorgen (03.09.2021) signalisierte ein Anwohner in der Dr.-Werner-Stoll-Straße einem flotten Autofahrer etwas langsamer zu fahren, da es sich um einen belebten Schulweg kleiner Kinder handele. Der Pkw-Fahrer hielt sein Fahrzeug abrupt an, stieg aus und bedrohte den Anwohner mit einem Hammer, sodass dieser die Flucht ergriff. Der Autofahrer nahm sogar noch kurz die Verfolgung auf und fuhr auf den Mann zu. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Kombi handeln; der Fahrer wird auf Mitte 40 geschätzt, Glatze, Bart und kräftige Statur. Die Butzbacher Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 06033/70430 zu melden.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell